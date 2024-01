Strade blindate ad Ariano: ladri in trasferta a Villanova del Battista L'Epifania, tutte le feste porta via ma non i furti

Strade e contrade blindate e i ladri si spostano di qualche chilometro a Villanova del Battista mettendo a soqquadro due abitazioni. La scoperta è stata fatta solo a tarda notte e nel corso della mattinata.

Il primo furto all'ingresso del paese in contrada Bosco, sul versante Ariano zona Montagna. Gli occupanti vivono in Germania ed erano ritornati per le festività natalizie. Al rientro a casa hanno trovato la sorpresa della befana.

Il secondo nell'abitazione di una donna, che vive da sola e che al momento della visita dei ladri era al piano di sotto. Non si è accorta di nulla. Bottino in via di quantificazione per entrambi gli episodi e indagini affidate ai carabinieri.

E' proprio il caso di dire: L'Epifania, tutte le feste porta via ma non i furti. E la giornata non è ancora finita....