Emergenza furti: convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza ad Avellino E' di oggi la comunicazione del prefetto Paola Spena al sindaco Enrico Franza

Si terrà il prossimo giovedì 11 gennaio alle 10.30 ad Avellino il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sull'emergenza furti che da mesi sta tenendo sotto scacco il territorio arianese e non solo. La notizia è stata comunicata stamane al sindaco Enrico Franza che prenderà parte alla riunione in presenza convocata dal prefetto Paola Spena.

In contrada Santa Barbara una delle zone più colpite si terrà a breve un nuovo incontro tra gli abitanti, il parroco da sempre attivissimo don Ottone Morra e l'amministrazione comunale.

L'intento è quello di fare il punto della situazione e formulare proposte concrete al fine di poter giungere ad una svolta.

E' evidente alla luce degli ultimi dati obiettivi che la banda ha rallentato il passo nei terreni a causa delle condizioni meteo avverse fatta eccezione dell'ultimo tentativo di furto con la tecnica del campanello in località Bagnara.

Un lavoro non facile per le forze dell'ordine in considerazione di un potenziamento stabile e duraturo nel tempo, annunciato ma mai concretizzato finora.

Fatta eccezione della presenza dei reparti prevenzione crimine Campania, che questa volta si spera siano collocati soprattutto nella fascia critica delle incursioni non si è andati oltre.

La speranza è che possa esserci una sinergia tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale in modo da dare un alto impatto vero, non fatto di soli numeri. E perchè no mettendo in atto anche tecniche specializzate e all'avanguardia dall'alto come i droni, se necessario attraverso il coinvolgimento tecnico di esercito e protezione civile per contrastare le scorribande dei malviventi nei terreni.

Questo il messaggio da contrada Santa Barbara: "Patente e libretto a chi rientra da lavoro o ad anziani che vanno a fare la spesa non serve. Significa solo trattenerli ad un posto di controllo. E' successo anche al nostro parroco, fermato più di una volta nella stessa sera. Buono invece il modello stile check point da parte dei carabinieri ad Ariano Irpino in località Serra lungo la statale 90 adottato qualche sera fa.

Le forze dell'ordine locali a partire anche dalla polizia municipale conoscono bene il territorio e gli abitanti, vanno solo potenziate con personale in pianta stabile e ulteriori mezzi."