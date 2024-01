Uccise a martellate il commerciante cinese: il 24enne dà segni di squilibrio Non ha potuto sostenere l'udienza di stamattina: il processo rinviato al 28 febbraio

Uccise a martellate il commerciante cinese nel 2022: stamane il 24enne Robert Omo ha dato ancora una volta segni di sofferenza ed è stato subito tradotto di nuovo in cella. Il processo è iniziato in sua assenza. Il legale Stefania Macchia che ha sostituito per quest’ udienza il collega Nicola D’Archi (indagato nel processo parallelo ad Aste Ok) ha messo in evidenza le condizioni psichiche dell’imputato accusato dell’omicidio di Gao e del ferimento del 49enne bulgaro, Petrov. Mentre il difensore di parte civile Costantino Sabatino ha evidenziato che l’imputato è già stato giudicato “capace di intendere e volere “. Il tribunale di Avellino ha stabilito l’acquisizione della relazione sanitaria, nonché la terapia in corso e i relativi effetti su Omo. Il processo è stato rinviato al 28 febbraio.