Nuovo clan Partenio, "un cancro infiltrato negli ambienti della società civile" Nelle motivazioni il riconoscimento di Pasquale Galdieri “capo indiscusso”

I giudici del tribunale di Avellino hanno depositato le motivazioni della sentenza per i 21 imputati condannati complessivamente a 3 secoli di carcere. In 1414 pagine i giudici Scarlato,

hanno ricostruito quanto emerso dalla lunga istruttoria dibattimentale e dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Avellino. “Il Nuovo Clan Partenio esisteva ed aveva esteso la sua egemonia criminale anche ben oltre i confini del vecchio Clan Genovese e il capo indiscusso del sodalizio e' Pasquale Galdieri, O’ milord, attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari. I giudici hanno definito il clan “un cancro capace di insinuarsi in diversi ambiti sociali”. Ora che sono state depositate le motivazioni della sentenza, i legali dei 21 imputati porteranno presentare ricorso in Appello.

La sentenza di primo grado

Le condanne furono emesse l’11 luglio dopo 5 ore di camera di consiglio. Furono inflitti Venticinque anni al boss Pasquale Galdieri, ventuno a suo fratello Nicola e a Carmine Valente, detto Caramella, condanne a più di 24 anni per Carlo Dello Russo.