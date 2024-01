Paura in Irpinia sul Formicoso: autobus finisce nella cunetta e si capovolge Ecco cosa è successo stamane a Bisaccia

Perde il controllo del mezzo e finisce nella scarpata, capovolgendosi dopo aver abbattuto il guard rail. Paura stamane sull'altopiano del formicoso a Bisaccia, lungo la strada statale 303. L'incidente ha visto coinvolto un pullman dell'Air, appena partito dal deposito per la corsa mattutina, fortunatamente ancora privo di passeggeri a bordo.

La dinamica

Complice l'asfalto ingannevole a causa della presenza di ghiaccio, in un tratto insidiosissimo con nebbia persistente, interessato stamane anche da una leggerissima nevicata, l'autista originario dell'alta Irpinia non è riuscito a controllare il bus in una curva a gomito già teatro di altri incidenti, nelle immediate vicinanze della casa cantoniera tra la strada 303 e la statale 90 delle puglie.

Ha fatto tutto da solo anche l'autista nel liberarsi dalla cabina del mezzo

A soccorrerlo poi è stato un dipendente Anas, il quale si è subito adoperato per trasportarlo nel vicino ospedale. Nessuna conseguenza grave, lievi contusioni e una mano ferita durante l'uscita dal parabrezza in frantumi. E' sotto osservazione, fanno sapere i dipendenti dell'Air presenti sul posto ad attendere le operazioni di rimozione dell'autobus da parte della ditta soccorso stradale Sorrentino. Dinamica al vaglio dei carabinieri interrvenuti sul posto.

Una strada ad altissimo rischio da sempre a causa della scarsa manutenzione fino al territorio di Guardia Lombardi e soprattutto a cause delle avverse condizioni meteo

Un tratto di strada, quello in questione che necessiterebbe di maggiore attenzione da parte della provincia di Avellino, soprattutto durante queste giornate gelide sul formicoso, con condizioni avverse proibitive e in considerazione dei vari allerta meteo diffusi sempre con largo anticipo dalla protezione civile della regione Campania.