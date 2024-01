Avellino, concorso Vigili urbani: il candidato si vantava di avere le domande Le indagini sono concentrate ad analizzare i cellulari sequestrati al 27enne

Avrebbe raccontato ad alcune persone di aver avuto in anticipo le domande per superare il concorso. Affermazione che ha fatto scaturire il blitz al comune durante la prova orale del concorso per vigili urbani. Infatti gli agenti delle fiamme gialle sono intervenuti a seguito di un esposto contenente i dettagli riferiti dal 27enne avellinese con troppa leggerezza. Il giovane accusato di falso, abuso in atti d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio, si professa innocente e il suo legale, Gaetano Aufiero presenterà ricorso al riesame.

Intanto l'inchiesta va avanti. Gli inquirenti continuano le indagini, e sono concentrati ad analizzare i cellulari sequestrati al 27enne.