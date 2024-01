Processo Aste Ok, è deceduto l’imputato Modestino Forte: cordoglio sui social È morto dopo aver ottenuto l’attenuazione della misura cautelare per le gravi condizioni di salute

È morto dopo poco aver ottenuto l’attenuazione della misura cautelare per le gravi condizioni di salute in cui versava da tempo,Modestino Forte si è spento nella tarda serata di ieri. La sorella presente in aula per la celebrazione del processo Aste ok, nel corso dell’udienza celebrata venerdì, non appena apprese la notizia del trasferimento del fratello dal carcere di Catanzaro al reparto di terapia intensiva, andò in escandescenza. La donna inizio’ ad inveire contro i giudici del collegio. “Ve lo portate sulla coscienza”.

Il cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia non appena la notizia del suo decesso si è diffusa in città. La nipote ha lasciato un post “zio non doveva andare così… ti ricorderemo per il tuo sorriso”.