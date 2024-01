La truffa con l'intelligenza artificiale: voce clonata, decine le vittime Nuovo metodo di truffa, la segnalazioni delle vittime

Le segnalazioni sono tantissime. Le truffe non si arrestano, anzi, si aggiornano e i truffatori ne escogitano sempre una nuova. E' accaduto a una famiglia della provincia di Avellino. Marito, moglie e figlio. La prima telefonata va al figlio e con una scusa qualunque, l'interlocutore lo intrattiene al telefono, in questo modo, probabilmente grazie a un programma specifico, la sua voce viene clonata. Dopodiché parte la telefonata-aiuto ai genitori. Il truffatore, con la voce clonata del figlio, finge di essere in difficoltà e si fa consegnare soldi, gioielli e tutto quello che ha a disposizione in casa. La segnalazione è arrivata proprio dal giovane, figlio della coppia che ha comunque sporto denuncia.