Avellino: apprensione per Dumitru, scomparso il clochard col cagnolino I familiari hanno fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Avellino

Non si hanno più sue notizie da lunedì pomeriggio. I familiari cercano disperatamente Baeram Dumitru, 70 anni. Un uomo che viveva prevalentemente per strada insieme al suo cagnolino. Dumitru è stato visto, l'ultima volta, ieri pomeriggio nei pressi della posta centrale di Avellino alle 15:30. Al momento della scomparsa era vestito con felpa nera pantalone di jeans, cappello in testa, pantofole e con sé ha sempre un bastone al quale si appoggia per camminare. Dumitri è claudicante e potrebbe essere in stato confusionale.

I familiari si sono recati anche in ospedale ma non era stato ricoverato. Ieri sera hanno fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Avellino. Per informazione e avvistamenti contattate l'Associazione Penelope al numero: +39 3396514799 (anche whatsapp), oppure al numero di emergenza 112.