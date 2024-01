Aggressioni all'ospedale di Avellino: il posto di polizia nel pronto soccorso L'annuncio del manager Pizzuti nel corso del vertice convocato dal prefetto Paola Spena

Il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto stamani una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dedicato in particolare alla sicurezza dei presidi sanitari ed all’area dell’Autostazione di via Fariello.

Il prefetto: massima attenzione nei presidii sanitari sul territorio

In relazione al primo punto, nel corso dell’incontro, a cui ha partecipato il Direttore Generale dell’AORN Moscati ed il Responsabile del Cot 118, in rappresentanza dell’Asl, il Prefetto ha sottolineato il massimo livello di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine, a garanzia della cornice di sicurezza dei presidi presenti sul territorio, con particolare riguardo all’Ospedale Moscati, ove è presente un presidio di Polizia, con tre unità, operativo fino all’orario serale, e che rientra, peraltro, tra gli obiettivi sensibili di questa provincia nell’ambito del Piano coordinato di controllo del territorio.

In proposito ha richiamato la normativa del 2020, nata proprio dal bisogno di fare fronte a manifestazioni di aggressività che derivano dal particolare rapporto tra i sanitari ed i malati o i loro familiari, i quali versano in condizioni di fragilità e di vulnerabilità.

Sebbene la ricognizione degli episodi di violenza e aggressione nei confronti di operatori sanitari restituisca, in questo territorio, dati non particolarmente allarmanti, il Prefetto ha evidenziato, nell’ambito di una complessiva strategia di azione, la necessità di prevedere misure organizzative finalizzate a ridurre le occasioni di contrasto con un’utenza già di per sé provata che, facilmente, potrebbe cedere ad una perdita di controllo. A tal fine sarà particolarmente utile dedicare specifici momenti volti ad accrescere la formazione degli operatori nella gestione dei rapporti con l’utenza. Inoltre, il Prefetto, ha sottolineato l’opportunità di rafforzare, al contempo, la comunicazione istituzionale e l’informazione sull’importanza del lavoro svolto all’interno delle strutture sanitarie.

L'annuncio di Pizzuti: posto di polizia nel pronto soccorso

Per quanto concerne l’Ospedale Moscati, il dott. Pizzuti, nel ringraziare per l’attenzione riservata alla problematica, ha precisato che il nosocomio è dotato di un servizio di vigilanza privata h24 e di un impianto di videosorveglianza. Nel rappresentare che il posto di Polizia presente sarà a breve trasferito all’interno del Pronto Soccorso,