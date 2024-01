Cinghiale trovato morto ad Ariano: prelievi e accertamenti da parte dell'Asl Secondo episodio nel giro di pochi giorni in contrada Turco dopo i danni causati ad un'ambulanza

Un cinghiale morto in una cunetta e un altro, di grosse dimensioni, che tenta di rianimarlo, scuotendolo fino a spingerlo a centro strada. E' la scena ripresa in un video girato sulla statale 90 delle puglie, in contrada Turco ad Ariano Irpino. L'animale privo di vita a terra, non sarebbe stato investito nè da auto e nè da mezzi pesanti. Nessuna traccia di sangue sull'asfalto.

Saranno le analisi dell'Asl a chiarire le cause del decesso, che sembrerebbe non legato a traumi. Prelevato un arto dal quale verranno effettuate alcune analisi al fine di scongiurare la peste suina che rappresenterebbe un disastro per il territorio.

Sul posto il veterinaro reperibile proveniente da Montefusco, insieme alla ditta di smaltimanto delle carcassa, giunta da Altavilla Irpina. La volante della polizia, presente fino al termine alle operazioni di rimozione, ha evitato ulteriori conseguenze.

Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni su questo insidiosissimo tratto di strada, dove non è stata ancora ripristinata la pubblica illuminazone. Diversi lampioni, sono ancora spenti e questo agevola non poco l'attraversamento degli animali con gravissimi rischi sia per loro stessi che per la popolazione.