Ariano: pneumatici squarciati nella notte davanti ad alcune abitazioni E' successo lungo la statale 90 delle puglie, nel popoloso rione Cardito

Pneumatici squarciati nella notte davanti ad alcune abitazioni. E' successo lungo la statale 90 delle puglie, nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino. Almeno due i veicoli danneggiati. Ad un'auto in particolare ne sono state tagliate due.

Episodi inspiegabili che hanno lasciato senza parole i proprietari, persone perbene del luogo, ai quali non è rimasto altro che denunciare la vicenda ai carabinieri.

Ad agire con ogni probabilità la mano di un folle o un'azione vandalica da parte giovani. Non vi sarebbero motivazioni che lascerebbero pensare ad un dispetto, ipotesi esclusa sin da subito. La zona in cui si sono verificati gli episodi non è video sorvegliata. Indagini in corso per fare piena luce su quanto accaduto.