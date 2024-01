Ancora nessuna traccia di Dumitru, l'appello del figlio: aiutatemi, è malato L'appello del figlio Iulian. Una segnalazione lo aveva visto salire su un pullman per Napoli

Ancora nessuna notizia di Baeram Dumitru, il 70enne, di cui si sono perse le tracce lunedì scorso. L'uomo, viveva prevalentemente per strada, ma di sera tornava dai suoi figli.

Dumitru è stato visto, l'ultima volta, lunedì pomeriggio, nei pressi delle Poste centrali, di Avellino intorno, alle 15:30. Ma poco fa è arrivata ai figli una segnalazione di una persona che lo avrebbe visto salire su un pullman diretto a Napoli.

Al momento della scomparsa era vestito con felpa nera pantalone di jeans, cappello in testa, pantofole e con sé ha sempre un bastone al quale si appoggia per camminare. Dumitru è claudicante e potrebbe essere in stato confusionale.

I familiari si sono recati anche in ospedale ma non era stato ricoverato. Sulle tracce dell'uomo c'è, oltre ai carabinieri di Avellino, l'associazione Penelope che sta contribuendo alle ricerche con l'affissione di manifesti. Il figlio Iulian, inoltre, ha lanciato un appello alla cittadinanza di Avellino per aiutarlo nelle ricerche.

Per informazione e avvistamenti contattate l'Associazione Penelope al numero: +39 3396514799 (anche whatsapp), oppure al numero di emergenza 112.