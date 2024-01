Ariano, folata di vento: crolla recinzione e impalcatura su due auto Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone

Una folata di vento e una recinzione e parte di un'impalcatura, crolla su due auto in sosta. E' quanto accaduto stamane, in via Mancini ad Ariano Irpino. Il cantiere in questione riguarda l'ex caserma dei carabinieri, dove la provincia di Avellino sta eseguendo lavori di riqualificazione energetica. Al momento del cedimento fortunatamente non transitavano pedoni. La ditta si è subito prodigata per risarcire i danni ai proprietari delle due vetture. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Lavori che sono in dirittura d'arrivo, eseguiti con grande professionalità e che presto restituiranno alla città un'altra struttura storica, situata di fronte ad un altro baluardo, l'ex Giorgione.