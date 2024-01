Avellino: donna in codice rosso ma con il covid resta in pronto soccorso 110 ore Altri pazienti continuano a sostare per troppi giorni in pronto soccorso prima di essere ricoverati

Ha il covid ed è in codice rosso ma resta parcheggiata nel pronto soccorso per oltre 110 ore. Un'altra storia paradossale nella sanità campana. Succede al presidio di emergenza del Moscati di Avellino. L'episodio viene segnalato dall'edizione irpina del quotidiano “Il Mattino”, su cui non sembrano finora essere arrivate note di chiarimento dell'azienda ospedaliera per spiegare come sia stato possibile un caso del genere.

A parte la donna, in codice rosso per Covid, che ha aspettato più di 4 giorni per essere trasferita in corsia, anche altri pazienti continuano a sostare per troppi giorni in pronto soccorso prima di essere ricoverati.

A rendere più complicato il quadro sanitario il preoccupante aumento delle polmoniti da virus influenzale e un aumento degli accessi in area covid. Secondo i dati, forniti dall'azienda ospedaliera, nei primi dieci giorni di gennaio al triage sono passate oltre 1300 persone. Una situazione esplosiva sia per i degenti sia per medici e infermieri.