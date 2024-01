Tenta furto del cellulare in piazza Libertà, fermato extracomunitario Tentativo di furto con destrezza ad Avellino, polizia sul posto

Tentativo di furto con destrezza in piazza della Libertà ad Avellino, dove un giovane extracomunitari, intorno alle ore 9 di questa mattina, ha provato a sottrarre un cellulare ad un ragazzo. Tentativo fallito per il giovane straniero, che ha provato subito ad allontanarsi. E' scattata la segnalazione agli agenti di polizia, che prontamente e tempestivamente si sono portati nello slargo del centro di Avellino. Raccolte tutte le informazioni del caso, hanno subito rintracciato e fermato in via De Sanctis lo straniero, a pochi metri dal luogo del tentativo di furto. Il giovane extracomunitario è stato portato in questura per tutti gli accertamenti di rito. A fermare l'uomo le squadre della mobile e della volante, che hanno provveduto anche a rassicurare la giovane vittima del tentativo di furto, visibilmente sotto choc per quanto accaduto.