Avellino, tragedia al Pronto Soccorso: 46enne arriva con mal di pancia e muore Morta una 46enne di Avellino: era arrivata ieri al Moscati lamentando dolori all'addome

Era arrivata ieri mattina in ospedale lamentando forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali. 24 ore dopo circa è morta, A. P. 46enne di Avellino, deceduta poche ore fa nel pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. A nulla sono serviti esami e cure di infermieri e medici del reparto guidato da Antonino Maffei: per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. Comprensibili momenti di concitato dolore si sono vissuti nella sala d'attesa, dove erano riuniti familiari e parenti della donna, morta improvvisamente nel polo sanitario di contrada Amoretta. La donna, giovane madre del capoluogo, in queste ore era stata sottoposta ad una serie di esami diagnostici e analisi per accertare la causa del perdurante malessere. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro di quanto accaduto.

Intanto la notizia del tragico decesso ha fatto rapidamente il giro dei social network. Giovanissima, napoletana di nascita residente ad Avellino,la 46enne era particolarmente amata e benvoluta in città. Inutili cure e soccorsi dei medici e infermieri del pronto soccorso. Nelle ultime ore la donna è stata sempre peggio, fino a quando stamane il suo cuore si è fermato per sempre.