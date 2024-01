Aggressione ai tifosi del Napoli in viale Italia, annullato il daspo Arriva un altro annullamento per altri due tifosi avellinesi difesi dall'avvocato Tulimiero

Annullato il daspo per due tifosi dell'Avellino, difesi dall'avvocato Fabio Tulimiero. I due erano stati colpiti da due provvedimenti emessi dal questore di Avellino della durata di sei anni. Il contesto dell'accusa vedeva i due tifosi ultras coinvolti in un presunto attacco avvenuto la sera del 4 maggio scorso, quando avrebbero aggredito un gruppo di sostenitori del Napoli che percorrevano le strade cittadine con auto e ciclomotori, in particolare viale Italia.

In risposta a tali accuse, il questore Nicolino Pepe emise due Daspo nei confronti dei giovani appartenenti alla tifoseria organizzata dell'US Avellino accusati di aver sottratto bandiere ai tifosi del Napoli, oltre che di aver commesso atti di aggressione fisica e intimidazione contro i sostenitori azzurri. Ma il gip non ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova a carico dei due giovani e non ha convalidato i daspo.