Giovane madre morta al pronto soccorso del Moscati, oggi l'ultimo saluto La 46enne sarebbe morta forse per una gastroenterite con sepsi fulminante

Si terranno oggi i funerali della 46enne morta ieri mattina, nel pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Una morte assurda, che sconvolge e addolora la comunità intera, quella di una giovane mamma di soli 46 anni che lascia i suoi due adorati figli ancora minorenni, marito, genitori, fratello e parenti tutti.

La donna è spirata ieri mattina nel pronto soccorso dove era arrivata l'altra sera con forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali. Aveva vomito e diarrea. Sedici ore dopo il suo arrivo, il cuore ha improvvisamente cessato di battere. A determinare la morte sarebbe stata una gastroenterite con sepsi fulminante. Questa la conclusione a cui sono giunti i sanitari, dopo ore di cure e assistenza, analisi ed esami. Sul corpo della 46enne non è stata eseguita l'autopsia, come chiesto dai sanitari. La famiglia ha richiesto la salma, procedendo con gli adempimenti di rito in vista del rito funebre in programma per questo pomeriggio.