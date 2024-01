Avellino, rissa in via Piave: interviene la polizia Feriti sul posto: è servito l'arrivo di un'ambulanza

Rissa in Via Piave, polizia sul posto. E' servito anche l'intervento di un'ambulanza della Misericordia di Avellino, per soccorrere alcune persone ferite. Al momento, i motivi scatenanti di questo episodio di violenza restano avvolti nel mistero. L'incidente ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, con le volanti della Polizia di Stato giunte tempestivamente sul luogo per sedare gli animi e stabilire la dinamica degli eventi. Al momento, le indagini sono in corso.

In aggiornamento