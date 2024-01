Contrade blindate ad Ariano: i ladri si spostano altrove, ma resta l'allerta E' allarme nel territorio dell'alta Irpinia

Contrade impenetrabili ad Ariano Irpino grazie al rafforzamento dei controlli sul territorio e alla vigilanza attiva dei comitati cittadini e i ladri si spostano altrove. Dopo mesi si registra una tregua, ma guai abbassare la guardia. Gli imprendibili potrebbero sempre colpire. In alcune zone a partire da località Manna è ancora una volta la mancanza di illuminazione a preoccupare i residenti. Una situazione già segnalata all'area tecnica comunale, che rischia di generare anche falsi allarmi tra i residenti, come accaduto proprio questa sera. E c'è chi continua a scambiare aerei per droni. Il chiarimento arriva dalla protezione civile interpellata dalla polizia: "Non vi sono droni in volo di sera e nelle ore notturno". Una serata di controlli intelligenti e massicci anche oggi. E non sono mancate le segnalazioni, rivelatesi tutte fasulle.

Ma se da queste parti si tira un moderato sospiro di sollievo, è allarme in alta Irpinia, nei comuni di Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi e da nelle ultime ore in modo particolare ad Aquilonia.

Colpite abitazioni e portata via anche un'auto. Ad agire quattro persone, tra cui una donna. Anche qui si è dato vita alla creazione di comitati cittadini, con il coinvolgimento attivo in prima persona dei sindaci dei territori coinvolti. Massima allerta tra la popolazione. In campo carabinieri e polizia ma dei malviventi nessuna traccia.