Incidente ad Ariano, violento schianto contro un autocarro: un ferito In ospedale è finito un giovane di 30 anni

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane lungo la strada che dal viadotto Manna porta a località Casone ad Ariano Irpino. Per cause in corso di accertamento una fiat tipo condotta da un trentenne si è schiantata inspiegabilmente contro un autocarro che viaggiava lentamente nella corsia opposta.

E' successo tutto in pochi secondi. A causa della violenza dell'impatto il mezzo pesante che viaggiava in direzione Orneta è stato spostato fino a rimanere quasi in bilico nella cunetta.

Ad avere la peggio il conducente dell'auto, il quale si stava recando sul luogo di lavoro a Benevento. Era cosciente ma immobilizzato in auto avendo subito la frattura di una gamba. L'autotrasportatore comprensibilmente provato dopo l'accaduto, si è subito prodigato per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Non ha avuto il tempo di capire nulla.

Per lui nessuna conseguenza, ma solo tanto spavento. Sul posto carabinieri e polizia per accertare la dinamica dell'incidente ed effettuare i rilievi. Il 30enne è attualmente sotto osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale Frangipane.