Ghiaccio e pericoli: a rischio molte strade in Irpinia nonostante il sale Temperature assai rigide nelle ore notturne e al mattino

Temperature assai rigide nelle ore notturne e al mattino, in campo Anas e provincia di Avellino lungo le principali arterie. Dalla serata di ieri, non i contano gli interventi continui lungo le varie arterie e in qualche zona neppure è bastato.

Nel video che state vedendo allegato alla notizia ci troviamo in località Orneta, un tratto di strada di proprietà dell’ente di palazzo Caracciolo. Alcuni tratti stradali sia ieri che stamane si presentavano davvero insidiosissimi, a partire dalla variante Manna-Tre Torri.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti ma occorre viaggiare con prudenza in quanto il pericolo, potrebbe essere sempre dietro l’angolo in questi casi. Ad Ariano città non sono mancati gli interventi da parte degli operai dell’area tecnica soprattutto nelle zone maggiormente a rischio.