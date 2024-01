Avellino, furto nella notte alla Compass di via Roma: si indaga i malviventi hanno forzato la cassa: ancora da quantificare il bottino

Saranno le telecamere installate su via Roma a far luce sul furto commesso ai danni della Compass, agenzia di prestiti sita nel centro di Avellino. Gli autori sono entrati in azione nella notte. Dopo aver forzato la porta d'igresso sono entrati all'interno e hanno aperto la cassa continua contente denaro. Secondo una prima stima, il bottino dovrebbe essere magro. Ma ora spetta agli investigatori ricotruire tutta la dinamica.