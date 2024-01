Accusata di occupazione abusiva: assolta una giovane madre La donna fuggiva dalle violenze del marito: aveva necessità di una casa

Assolta perché il fatto non sussiste. La sentenza per una giovane madre di Solofra accusata di occupazione abusiva di un alloggio popolare. La donna non solo cercava di garantire un tetto ai suoi tre figli minori, ma cercava di sfuggire anche alle violenze del marito. Quindi, la donna avendo avuto uno stato di necessità, legato proprio alla protezione dei figli, il penalista Alberico Villani abbia evidenziato durante l'istruttoria in aula un contesto di grave violenza e minaccia nei confronti della donna imputata, documentato con provvedimenti adottati per prevenire ulteriori episodi.