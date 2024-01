Furti e reati, notte blindata nel montorese: reparti speciali in campo Operazione ad alto impatto nella Valle dell'Irno

Posti di blocco e controlli serrati sono stati predisposti la scorsa notte nella Valle dell'Irno. Servizi di controllo programmati tra tutte le frazioni del comune di Montoro, in provincia di Avellino, sono stati messi in campo, per un'area finita, da mesi, nel mirino dei ladri. È stata un'operazione di controllo straordinaria, quella messa in campo dai militari e coordinata dalla prefettura di Avellino, per garantire la presenza delle forze dell'ordine su tutto il vasto territorio montorese. Un'ampia superficie di pertinenza, la presenza di numerosissime contrade rurali isolate, sono diventate, infatti, l'obiettivo di bande di ladri organizzati, che hanno in questi mesi messo a segno una serie di colpi tra appartamenti e case isolate. Il sindaco Girolamo Giaquinto ha più volte raccolto istanze e richieste dei residenti esasperati, dalla incessante sequenza di furti a raffica. Sul posto ieri sera sono arrivati rinforzi del reparto Cio di Napoli, per coadiuvare i militari irpini. Posti di blocco e controllo sono stati dislocati su arterie e svincoli strategici del territorio. Nelle prossime ore si avrà un bilancio completo di quanto avvenuto.