Ariano: donna si incatena davanti al Comune: intervengono le forze dell'ordine Ecco che cosa è successo stamane in piazza plebiscito

Una donna si incatena davanti al cancello del municipio. E' successo stamane in piazza plebiscito ad Ariano Irpino. Il motivo della protesta in alcuni manifesti affissi accanto a lei: "Respiro muffa h24. Dopo anni di lotta per un alloggio popolare, sono costretta a vivere in queste condizioni con tutte le mie problematiche di salute."

Fin qui la denuncia della donna, residente nel piano di zona che ha fatto giungere sul posto carabinieri, polizia e vigili urbani insieme alla responsabile dei servizi sociali ambito A1 Rosanna Ruccio e all'assessore Toni La Braca.

Unanime la risposta da parte dei servizi sociali e comune: "La donna è costantemente attenzionata da parte nostra. Proprio nella giornata di ieri c'è stato un sopralluogo tecnico da parte dell'alto calore che non ha evidenziato perdite all'impianto a fronte di una bolletta anomala di cinquemila euro. Sono in corso ulteriori verifiche. L'immobile in questione era stato affidato in buone condizioni così come le altre abitazioni in precedenza."

La Braca ha informato della vicenda anche il neo responsabile dell'area tecnico Angelo Morella, mentre la polizia a sua volta ha messo al corrente di quanto denunciato dalla donna, la prefettura di Avellino.