Ariano, furti: la polizia incontra gli abitanti, terreni e casolari ispezionati Prosegue l'operazione territorio sicuro che vede in campo le forze dell'ordine

Terreni e casolari abbandonati ispezionati dalla polizia. Prosegue l'operazione territorio sicuro che vede in campo le forze dell'ordine ad Ariano Irpino nella lotta ai furti. Attività di prevenzione svolta in stretta sinergia con la popolazione. E' quanto accaduto nel pomeriggio in contrada Torana, una delle zone colpite ripetutamente dai malviventi. A scendere in campo insieme ai suoi uomini, in prima persona il vice questore Maria Felicia Salerno.

Dopo un incontro avuto con alcune famiglie, preoccupate per la grave situazione venutasi a creare, qui come in altre zone della dorsale Cardito si è passati alla fase operativa sul campo.

Personale di polizia in abiti civili, diviso a gruppi hanno controllato alcuni fondi, su segnalazione degli stessi residenti.

Un'attività di vigilanza che proseguirà senza sosta ma che dovrà essere supportata anche da una serie di accorgimenti importanti e fondamentali.

Ecco cosa serve

Una maggiore attenzione da parte dei privati riguardo la cura, pulizia e manutenzione delle aree e terreni insistenti sul territorio comunale. Per essere più chiari, parliamo di gestione e manutenzione del verde privato siepi, rami, rovi, che allo stato attuale costituiscono un punto di forza per chi delinque e si nasconde in queste zone. Oltre a questo aspetto, va potenziata l'illuminazione pubblica ovunque e in alcuni punti, come ad esempio l'ultimo tratto di contrada Torana, impiantata totalmente in quanto inesistente. In contrada Manna dove si continua a brancolare nel buio sembra che qualcuno abbia addirittura manomesso appositamente l'impianto della rete pubblica. Un fatto quest'ultimo, se accertato, particolarmente grave e inquietante.