Valle Caudina, uccise il figlio con 4 colpi di pistola: concessi i domiciliari L'omicidio nel 2013. Le condizioni di salute dell'anziano non sono compatibili con il carcere

Sono stati concessi i domiciliari al professore della Valle Caudina che uccise il proprio figlio nel 2013. Il giudice di sorveglianza ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore, Pierpaolo Taddeo e l'anziano ha potuto così lasciare il carcere.

L’anziano professore era stato condannato a 14 anni di reclusione per l’uccisione del figlio. Il 79enne aveva esploso contro il figlio di 31 anni quattro colpi di pistola.

Dopo l’omicidio aveva chiamato i carabinieri ed aveva confessato tutto. Poi aveva preso il via la vicenda processuale che si era conclusa lo scorso 18 novembre con la sentenza della Corte di Cassazione che confermava la condanna a 14 anni di reclusione.

Per l'uomo si erano aperte contestualmente le porte del carcere. Ma il suo legale aveva presentato un’istanza al giudice di sorveglianza in quanto il carcere non era compatibile con le condizioni di salute dall’anziano professore.