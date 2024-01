Autofficina e carrozzeria abusiva: blitz dei Carabinieri a Monteforte I controlli della Forestale

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino a seguito di attività di repressione dei reati ambientali ha deferito all'Autorità Giudiziaria il titolare di un'autofficina e carrozzeria situata in Monteforte Irpino. L'operazione ha evidenziato che l'officina in oggetto operava senza la necessaria autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle proprie attività commerciali. In aggiunta, sono state riscontrate gravi irregolarità in merito allo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività, con la presenza di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, depositati in modo non conforme e privi di adeguato contratto di smaltimento con ditte specializzate. Il titolare dell'officina è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e sarà chiamato a rispondere delle violazioni commesse. Contestualmente al deferimento, è stato effettuato il sequestro dell'immobile e delle relative attrezzature, per un valore stimato complessivamente in circa 50.000 euro. L'azione rientra nell'attività di vigilanza costante dei Carabinieri per garantire il rispetto delle normative ambientali e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività commerciali.