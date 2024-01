Ariano, strage di cani sulla statale 90 a Camporeale: nuovo investimento mortale Stessa sorte lunedì scorso ad un altro cane simile, deceduto in ospedale a Napoli

E' successo ancora una volta a distanza di pochi giorni. Stesso luogo e scenario di morte, stesso triste destino. Ancora un cane travolto e ucciso sulla statale 90 delle puglie in località Camporeale ad Ariano Irpino.

La strada folle in cui si viaggia a fortissima velocità, sulla quale avventurarsi a piedi è un vero e proprio rischio per i pedoni e per i tanti cani vaganti presenti nella zona senza padroni ha fatto un'altra vittima stamane.

Un cane gigante, di colore bianco, incrocio maremmano è stato travolto da un'auto e lasciato in fin di vita sull'asfalto. L'animale è stato poi adagiato in una cunetta dal veterinario Asl intervenuto sul posto e dopo pochi minuti di agonia e sofferenze a causa delle gravissime lesioni interne riportate è purtroppo deceduto. A terra i resti dei fari di un'auto, il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso e denunciare l'accaduto.

Stessa sorte lunedì scorso ad un altro cane simile, probabilmente appartenente alla stessa famiglia, morto anche lui per le gravi fratture riportate all'ospedale veterinario Frullone dell'Asl Napoli 1.

Nella zona ci sono ancora diversi cani incustoditi come gli ultimi due morti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. E il timore è che possa accadere ancora. C'è bisogno di un intervento urgente a salvaguardia degli animali su questo tratto di strada insidiosissimo, partendo innanzitutto dal rispetto del limite di velocità.