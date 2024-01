Corsa contro il tempo al Frangipane per salvare una donna in gravi condizioni Paziente sottoposta a trombolisi endovenosa con un time door to needle di 54 minuti dall'ingresso

Una donna di 70 è giunta in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino a causa di un ictus ischemico da trombosi della cerebrale media.

Scattato il codice rosso è stata attivata immediatamente la rete di emergenza all'interno della struttura guidata da Silvio D'Agostino con il supporto prezioso e fonamentale dell'unità operativa di neurologia diretta dal primario Antonio Monaco.

La paziente è stata sottoposta a trombolisi endovenosa con un time door to needle di 54 minuti (dall'entrata in pronto soccorso, prima di essere trasferita al Cardarelli di Napoli in Stroke Unit di II livello per trombectomia meccanica.

Una corsa contro il tempo che ha visto in campo un equipe specializzata a partire dall'ottimo ed esperto neurologo Guglielmo Capaldo, non nuovo ad interventi del genere e il medico di turno del pronto soccorso Patrizia Savino. Stroke Team infermieristico: Gerardo Pastore e Luca Silano. Radiologo Alberigo Martino. Tsrm Michele Vastante. Anestesista per le operazioni di trasferimento della donna, Marilisa Alberico con l'infermiera Nunzia De Gruttola. La prognosi è riservata.