Dramma e dolore a Taurasi: 29enne si accascia e muore in palestra E' accaduto a Maddaloni dove il giovane faceva il militare

Dolore e lutto a Taurasi per la morte di un 29enne. N.C. è deceduto per un malore durante l'allenamento in palestra a Maddaloni, in provincia di Caserta. Il ragazzo ha avvertito un malore mentre si stava allenando. L’incidente si è verificato intorno alle 19.

Sul posto sono giunti immadiatamente i sanitari del 118. A nulla è valso il loro intervento, come pure quello inziale da parte di istruttori e utenti. Hanno tentato di rianimarlo ma senza esito alcuno. La vicenda è ora al vaglio dei carabinieri che hanno informato dell'accaduto la magistratura per le opportune verifiche medico legali.