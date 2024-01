Violenze a Forino, il procuratore Airoma striglia l'intera comunità Il numero uno degli inquirenti lancia dure stoccate

Dal caso delle violenze di Forino, ai recenti sequestri di droga e poi la scomparsa di Mimì Manzo a Prata Principato Ultra. Il Procuratore Domenico Airoma, non usa mezzi termini e lancia stoccate, anche molto dure, alle comunità, in quei luoghi in cui avvengono fatti gravi e nessuno incredibilmente sa o ha visto qualcosa.

Il numero uno degli inquirenti avellinesi, dopo aver incontrato gli studenti della scuola media “Enrico Cocchia” per parlare con loro di legalità, ha affrontato con i giornalisti gli argomenti di stretta attualità di cronaca, a cominciare dalle violenze denunciate da una ragazzina di 17 anni. Aggressioni avvenute in una piccola comunità, come quella di Forino.

E dopo i diversi sequestri di droga, il procuratore Airoma ha fatto un'analisi della comunità irpina sotto il profilo dello spaccio e ha ribadito che Avellino non è affatto un'isola felice.