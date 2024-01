Auto si ribalta in A16: vigili del fuoco e soccorsi sul posto a Vallata In direzione Bari il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura

Incidente in A16, traffico rallentato in direzione Bari. E' successo nel territorio di Vallata. Sul posto è stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco personale Anas e Polstrada, per mettere in sicurezza automobilista e veicolo. Per cause da accertare, l'automobilista alla guida dell'auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Sul posto i soccorsi. Per motivi di sicurezza il traffico è stato ridotto su una unica corsia, per consentire le manovre di recupero del mezzo.

In aggiornamento