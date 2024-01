29enne militare di Taurasi muore in palestra mentre si allena: si indaga Un malore improvviso durante gli esercizi a Maddaloni davanti agli occhi della fidanzata

È morto mentre si allenava in palestra. Un giovane di 29 anni originario di Taurasi, Nicola Ciampa, militare dell'Esercito in servizio presso la caserma Magrone di Maddaloni, in provincia di Caserta, è improvvisamente stato colto da un malore mentre stava facendo gli esercizi in una struttura sportiva che frequentava abitualmente.

Il decesso è avvenuto l'altro ieri sera a Maddaloni. Il giovane si è accasciato a terra sotto gli occhi della fidanzata e degli altri amici che frequentano la palestra. Allertati subito i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono giunti in palestra non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione. Sulla morte del giovane indagano i carabinieri di Maddaloni che hanno effettuato un sopralluogo nella palestra sia e negli spogliatoi. Ciampa era militare in servizio presso la Scuola di Commissariato di Maddaloni.

La salma di Nicola Ciampa, dopo i primi accertamenti del medico legale è stata trasferita presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria sull'eventuale esame autoptico.

Il 29enne, esperto in body building, tornava spesso in paese in Irpinia dove vive la sua famiglia. Scioccata la comunità di Taurasi. Il giovane, karateka sin dalla più tenera età,era molto conosciuto e amato. Un dramma che lascia senza parole.