Ennesima abitazione svaligiata ad Ariano, fermato un uomo: si indaga Di nazionalità straniera, era solo in auto probabilmente ad attendere la banda

Svaligiano un'abitazione, portando via un bottino consistente, nonostante la presenza del propietario nel piano inferiore e con sfrontatezza tornano nello stesso obiettivo mancato ieri sera, quasi a sfidare e intimorire la stessa persona.

Ancora una serata rocambolesca in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino, ma la polizia questa volta avrebbe intercettato e fermato un uomo di nazionalità straniera, sorpreso in auto ad attendere con ogni probabilità i suoi complici.

Saranno ora le indagini a stabilirlo con certezza. Attualmente è in stato di fermo negli uffici del commissariato Ciriaco di Roma.

Nel frattempo prosegue la caccia ai malviventi, a piedi nei terreni. La polizia raccomanda massima prudenza e di non intralciare in queste ore il lavoro capillare delle forze dell'ordine con azioni improvvisate, che non risulterebbero di aiuto. E' importante restare in casa e segnalare immediatamente ogni movimento sospetto al 112 e 113.