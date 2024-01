Terzo cane investito e ucciso in cinque giorni ad Ariano: è strage a Camporeale Situazione fuori controllo lungo la statale 90 delle puglie

Terzo cane investito e ucciso in sei giorni lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. E' successo per l'ennesima volta in località Camporeale, dove la situazione sembra essere oramai fuori controllo. A rimetterci la vita un meticcio probabilmente di proprietà, non è stato ancora accertato. La carcassa dell'animale è rimasta per più di un'ora al centro della carreggiata prima di essere poi rimossa. Dell'accaduto è stato informato il comandante della polizia municipale Angelo Bruno che sta seguendo con particolare attenzione la vicenda. Da attenzionare in queste ore la zona di Ponte Gonnella, nei pressi dello scalo di Savignano Irpino interessata dalla presenza di un branco di cani, incustoditi, provenienti da un fondo agricolo. Gli animali, a rischio investimento anche loro, costituiscono un serio pericolo per gli automobilisti in transito in un tratto insidiosissimo della statale 90 delle puglie.