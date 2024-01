Ariano, salgono a due gli ultimi furti: incensurato l'autista dell'auto sospetta La ricostruzione di quanto accaduto in contrada Santa Barbara

C'è un secondo furto scoperto solo nella notte, sempre in località Santa Barbara ad Ariano Irpino, al rientro del proprietario in una villa presa in affitto. Il colpo è avvenuto con ogni probabilità nei minuti antecedenti in cui è stata svaligiata l'altra abitazione che affaccia alla statale 90 delle puglie.

Ed è in quei momenti che la polizia ha sorpreso un uomo, di nazionalità albanese, 30enne residente a Napoli in atteggiamento sospetto davanti ad un'abitazione.

Percorreva ripetutamente avanti e indietro la statale 90 delle puglie, probabilmente in attesa della telefonata dei componenti della banda. L'audi nera in questione sarebbe stata già segnalata in precedenza. Fermato e accompagnato negli uffici del commissariato di polizia è risultato incensurato, fornendo elementi non convincenti agli inquirenti circa la sua presenza ad Ariano Irpino tant'è che gli è stata ritirata la patente di guida. Alla fine dopo tutti i relativi accertamenti a suo carico stato rilasciato. Per gli inquirenti si tratterebbe comunque di un tassello significativo nell'attività d'indagine in relazione ai furti.

Non hanno portato intanto ad alcun esito le battute nei campi effettuate nel corso della notte, che hanno visto impegnati più uomini, alla ricerca degli imprendibili, probabilmente raggiunti da un ulteriore complice.

Notizia in aggiornamento. Maggiori particolari a breve da parte della questura di Avellino in relazione a quanto accaduto.