Incidente a Pianodardine tra due auto: tre feriti in ospedale Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle, 10, sono intervenuti in via Pianodardine alla periferia della città, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. A bordo di una delle due auto una donna originaria di Paternopoli la quale non subiva grosse conseguenze tanto da essere visitata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Sull'autovettura ribaltata un uomo di Avellino con una ragazza, e solo l'uomo veniva trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a controlli medici. Entrambi i veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, mentre la Polizia Locale effettuava i rilievi di propria competenza.