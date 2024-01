Donna colta da malore, gli agenti scortano l'auto: "Grazie angeli in divisa" I due agenti della Volante hanno accompagnato la vettura al pronto soccorso del Moscati

E' successo questa mattina, la vettura con due persone a bordo, marito e moglie, cercava di farsi strada con il clacson e le frecce accese lungo l'affollatissima via Circumvallazione. Ad un certo punto, è giunta una Volante della polizia che era di zona per normale servizio di controllo. Gli agenti si sono affiancati alla macchina e hanno capito subito che c'era qualche problema e poi il conducente ha riferito che la moglie aveva avvertito un malore all'altezza del cuore.

Quindi, senza perdere tempo, La Volante ha scortato, in tutta sicurezza e nel minor tempo possibile, la signora presso pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, lasciandola nelle mani del personale sanitario. Fortunatamente, dopo tutti gli accertamenti, la donna è stata dichiarata fuori pericolo. I coniugi, quindi, hanno ringraziato i poliziotti per la tempestività e per la gentilezza, riferendo loro che senza il loro aiuto non sarebbero riusciti ad arrivare in così poco tempo in ospedale evitando, quindi, qualsiasi ed eventuali complicazioni per la donna.