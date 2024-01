Avellino Polizia: Picone e Della Cioppa nuovi Questori. Aurilia Primo Dirigente Nuovi incarichi e promozioni nelle questure

Nuovi incarichi e promozioni per alcuni poliziotti in servizio in Irpinia per quelli originari di Avellino e provincia.

Le decisioni sono state adottate nel corso della seduta del 26 gennaio scorso del Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato.Onore al merito del vicario della Questura di Salerno, Pasquale Picone, di Ospedaletto d’Alpinolo, promosso a Dirigente Superiore.

Il Dott. Picone, in Polizia dal 1988, ha svolto servizio in varie città tra cui Caserta, Avellino, Teramo e Napoli, dove ha ricoperto la dirigenza del Commissariato Sezionale Vicaria-Mercato.

Medesima decisione per l’attuale vicario della Questura di Avellino, Davide Della Cioppa. Anche il capo della Squadra Mobile di Avellino, Gianluca Aurilia, diventa Primo Dirigente, ottenendo una prestigiosa promozione.

Aurilia, giunto nel maggio nel 2020 ad Avellino negli uffici della questura, ha un lungo curriculum nella lotta alla criminalità. In prima linea alla lotta ai clan di Napoli e in operazioni contro gli appalti truccati. Numerosi i suoi anni di lavoro tra i commissariati di Giugliano Villaricca e San Ferdinando di Napoli, per poi assumere la direzione dei Commissariati di Pompei e Posillipo.I provvedimenti saranno effettivi dal prossimo primo febbraio.