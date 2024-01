Incidente mortale nella notte a Pratola Serra, la tragedia di Maria Carmela La donna è morta nell'impatto a bordo della sua auto sulla Variante 7 bis

Sabato sera di sangue in Irpinia, alle porte di Avellino, dove in un tragico incidente stradale è morta Maria Carmela Capaldo 62enne di Nocera Inferiore, residente a Pagani in provincia di Salerno. Indagano le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto poco dopo le ore 21 di ieri sera. La donna, che avrebbe compiuto 63 anni tra qualche mese, stava percorrendo la statale 7 sulla via Nazionale delle Puglie quando, per cause da accertare, si è schiantata in auto contro un muro di contenimento, all'altezza dell'Fca. Inutili i soccorsi, per Maria Carmela Capaldo non c'è stato nulla da fare. Maria Carmela viaggia a da sola in auto, quando improvvisamente ha preso il controllo dell'auto che è finita contro un muro. Sul posto vigili del fuoco , carabinieri, sanitari del 118. Rilievi e indagini in corso e non si esclude che la donna possa essere stata colta da un malore fulminante. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro della dinamica del sinistro