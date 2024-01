Ariano, tentano di entrare in un'abitazione già derubata: indagano i carabinieri Il racconto di una coppia di coniugi residenti in contrada Serra di sopra

Hanno tentato di colpire la stessa abitazione visitata già lo scorso mese di ottobre, mentre i proprietari erano come allora all'interno, ma questa volta evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. A denunciarlo è stata una coppia di coniugi in contrada Serra di sopra ad Ariano Irpino, poco distante dal centro Minerva.

Siamo stati ospitati cordialmente in casa ed abbiamo raccolto la loro testimonianza:

"Mio marito era in soggiorno, nell'abitazione principale a guardare la Tv e io in tavernetta sul divano, mentre qualcuno all'esterno, dopo aver aperto un cancelletto si è intrufolato in un deposito per prelevare una scala pieghevole. La scoperta l'abbiamo fatta solo in mattinata, dopo averla trovata a terra sotto la finestra laterale. Non crediamo che abbiano rubato qualcosa tra gli attrezzi. Sembra che tutto sia al proprio posto. Ci eravamo tranquillizzati per un pò di tempo ed ora è tornata nuovamente la paura."

Sul posto si sono recati i carabinieri, informati dell'accaduto, che hanno avviato le relative indagini.