Avellino, auto in fiamme famiglie evacuate nella notte: sindaco sul posto Il rogo in via Di Capua. Si indaga. Festa: sono qui per prestare soccorso

Si indaga sul rogo divampato nella notte ad Avellino, in via Leonardo di Capua nella zona alta tra Rione Parco e Contrada Archi, nel quale sono andate distrutte due auto, e che ha interessato uno stabile di edilizia popolare. Tre famiglie evacuate, due auto divorate dalle fiamme, e altri danni sono i primi bilanci di una nottata di soccorsi, a cui ha preso parte il sindaco Gianluca Festa. "Poco fa si sono incendiate alcune autovetture a Via Di Capua. Sono giunto subito qui sul posto per portare soccorso alle famiglie dei palazzi che vanno evacuati". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa in un post su facebook, racconta quanto accaduto nel cuore della notte in città. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Le fiamme hanno lambito il palazzo, rendendo necessario l'evacuazione di alcune famiglie. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per mettere in sicurezza lo stabile. Momenti concitati stanno scandendo i soccorsi. Comprensibile spavento per quanti si sono visti costretti a lasciare le loro case nel cuore della notte. Tre i primi nuclei familiari evacuati, ma non è escluso che nelle prossime ore saranno altre le famiglie da trasferire, in base alle verifiche sullo stabile. Le due vetture erano parcheggiate sotto il palazzo, in un vano porticato delle aree comuni. Il rogo si è scatenato, per cause da accertare, e ha subito interessato lo stabile. Si tratta dei prefabbricati pesanti dell'area popolare, venuti su nel post sisma del 1980. Nella zona si è rapidamente propagata un'area intensa e acre, dovuta all'incendio. Nelle prossime ore si avrà un quadro preciso di quanto accaduto e dei danni registrati allo stabile. "Stiamo organizzando i trasferimenti in attesa di ogni verifica necessaria - spiega il sindaco -. Sto seguendo personalmente i soccorsi e nelle prossime ore valuteremo se sarà necessario procedere allo spostamento di altre famiglie. ".