Furti, ladri in azione tra San Sossio Baronia e Zungoli: allerta anche qui Indagini in corso da parte dei carabinieri dopo gli ultimi episodi

San Sossio Baronia e Zungoli, due comuni ad un tiro di schioppo l'uno dall'altro. E' qui che i malviventi hanno fatto senitire la loro presenza.

Nel primo caso hanno rubato un fucile in casa e nel secondo, sono entrati in un'abitazione, in contrada Vallone senza riuscire però a trafugare nulla essendo stati forse disturbati dall'arrivo del figlio di una donna, la quale dormiva e non si sarebbe accorta di nulla.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, insieme ai militari del nucleo operativo che hanno avviato le relative indagini. Tregua apparente ad Ariano Irpino, dove la situazione resta monitorata.

Non vi è certezza se la banda che agisce sul versante Villanova del Battista, Zungoli e la vicina Baronia possa essere la stessa che imperversa da mesi ad Ariano Irpino. Un dato è certo, in tutte queste zone si contunua a vivere nel terrore.

E ieri sera in allarme amche la zona del nocellato a Cesinali dove si registrano due tentati furti. I carabinieri avrebbero fermato un veicolo sospetto nella zona. Indagini in corso.