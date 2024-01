Avellino, caso carcere in Parlamento. Delmastro: fatte nomine e inviato Gom Il sottosegretario alla Giustizia risponde ad una interrogazione sul caso Bellizzi

Per quanto riguarda "il carcere di Avellino, mi fa piacere sottolineare che nel settembre del 2023 sono state nominate delle figure apicali nella persona del direttore del carcere e del comandante del carcere, perché anche ad Avellino, come in tutti gli istituti penitenziari d'Italia, stiamo archiviando l'infausta stagione dei comandanti e dei direttori a scavalco, non fissi, non titolari, che facevano venire meno, evidentemente, la catena di comando all'interno degli istituti". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro rispondendo ad un'interrogazione sul carcere di Avellino. "Sempre per quanto riguarda, nel dettaglio, il carcere di Avellino, attesa anche la situazione di criticità ereditata, il 27 settembre 2023 è stato disposto l'invio in missione di un contingente di 15 unità del Gruppo Operativo Mobile per il periodo dal 5 al 30 ottobre 2023. Mi permetto di ringraziare il Gruppo Operativo Mobile, il cosiddetto GOM, per il prezioso supporto che ha dato al carcere di Avellino e per il prezioso supporto che dà in genere a tutti gli istituti d'Italia quando chiamato per affrontare delle criticità", osserva Delmastro. E sempre per quanto riguarda le carenze di organico di questo istituto penitenziario, il sottosegretario aggiunge: "Si può dire che siano quasi colmate in questo periodo, perché, a fronte di una pianta organica di 297 unità, l'organico amministrato è pari a 284 unità. Le vacanze risultano essere ancora una vacanza nel ruolo dei funzionari, una nel ruolo degli ispettori, una nel ruolo dei sovrintendenti e 12 nel ruolo degli agenti".