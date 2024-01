Avellino: incendio a Rione Parco, si segue la pista dolosa Il proprietario dei mezzi: nessun dolo, e' stato un corto circuito

Si segue la pista dolosa per l'incendio di questa notte a rione Parco ad Avellino che ha messo in serio pericolo un intero quartiere. Ad andare a fuoco, una roulotte e tre auto. Secondo una prima analisi degli investigatori, pare che la natura del rogo sia dolosa. Resta da capire il motivo dell'azione che poteva trasformarsi in una strage. Al primo piano del palazzo i danni maggiori. Le fiamme che si sono sviluppate proprio dalla roulotte parcheggiata sotto i porticati del palazzo popolare si sono levate altissime fino ad arrivare all'interno dell'appartamento abitato da una un ragazzo e una ragazza che attualmente sono stati ospitati in albergo. La paura è stata enorme spiegano i residenti che sono stati costretti ad abbandonare l'edificio per precauzione.

I mezzi (la roulotte e la Fiat Panda) di proprietà di un giovane pregiudicato del posto, attualmente ai domiciliari per spaccio di droga, son andati completamente distrutti. Tramite il suo avvocato, Danilo Iacobacci, il giovane proprietario dei mezzi tiene a precisare che: “Il fuoco è stato generato da un corto circuito”.

Naturalmente, al momento si avanzano solo ipotesi: saranno le indagini al più presto a chiarire la natura e il movente del gesto.