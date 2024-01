Criminalità sempre più spavalda ad Ariano: svaligiato un bar tabacchi Ennesimo furto in città. Indaga la polizia

Avevano già tentato il colpo di capodanno non riuscendovi ma la scorsa notte il piano evedentemente già studiato da tempo è stato portato a termine.

I malviventi hanno pugnalato alle spalle il bar Ginevra ad Ariano Irpino accanto all'ospedale Frangipane al corso Vittorio Emanuele, penetrando da una finestra laterale dopo aver segato le sbarre di una grata in ferro.

E' successo all'1.30 della scorsa notte. Dopo aver disattivato il sistema di allarme, camminando in ginocchio nella sala, come si è potuto notara delle telecamere, muniti di un sacco nero hanno rovesciato all'interno tabacchi, biglietti gratta e vici singoli e a stecche e denaro contante contenuto nel registratore di cassa.

Un'azione fulminea durata pochissimi minuti per poi allontanarsi nei campi con la stessa scala posizionatra per accedere all'interno.

La scoperta è stata fatta solo in mattinata, quando la titolare si accorta del primo e unico allarme registrato sul suo telefono prima della disattivazione. Non è rimasto altro che chiamare la polizia per le relative indagini. Il bottino è in via di quantificazione ma supererebbe i 5000 euro.

Affranta la proprietaria del bar: "E' stato un amaro risveglio, lavoriamo, non facciamo male a nessuno e dobbiamo subire tutto questo. Già il momnento è difficile per tutti, ci mancava solo questa mazzata."