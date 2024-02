Investito in viale Italia, in coma 33enne: usciva dalla scuola Agraria L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio: sul posto la polizia Municipale

Grave investimento in pieno centro di Avellino: la vittima, un uomo di 33 anni, è stato ricoverato in coma in ospedale. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in Viale Italia, all'altezza di un incrocio regolato dai semafori. L'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza dall'auto che lo ha investito il cui autista si è fermato per prestare soccorso. Da quanto si apprende, era appena uscito dalla sede dell'istituto "De Sanctis" che ad Avellino ospita la facoltà di Agraria dell'università "Federico II" di Napoli. Sul posto sono giunti per i rilievi del caso carabinieri e polizia municipale insieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, in gravi condizioni, all'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino.